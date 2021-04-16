Москва, , 10:46 — REGNUM В программу вакцинации будет включена вакцина «Спутник Лайт», сообщил 16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам расширенной коллегии Минздрава РФ.

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По его словам, вакцина уже готова и сейчас проходит регистрацию.

«После завершения всех необходимых процедур она также будет включена в программу вакцинации», — заявил премьер-министр.

Он отметил, что благодаря применению новой вакцины ещё больше людей смогут защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции.