Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Председатель совета директоров инвестиционного холдинга Finstar Financial Group бизнесмен Олег Бойко приобрел 99,56% петербургского банка ПАО «БАНК СИАБ» (SIAB). Сумму сделки не раскрывают. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе холдинга.

Там уточнили, что через банк SIAB Finstar планирует развивать четыре новые сферы бизнеса: кредитование физических лиц — в потребительских точках продаж, в интернет-магазинах, автокредитование, кредитование МСП, рынок, предоставляющий кредитные услуги для молодежи без кредитной истории.

«Техническая база кредитных продуктов, уже разработанная Finstar, позволит банку выйти на новый уровень качества предоставляемых услуг, что позволит клиентам, в том числе и МСП, использовать разрабатываемую холдингом обширную мобильную экосистему, объединяющую несколько услуг мобильного банкинга», — уточнили в пресс-службе.

В ближайшие три года Finstar планирует инвестировать в этот проект порядка $50 млн, а также привлечь деньги внешних инвесторов.

Finstar Financial Group — международная консалтинговая фирма по прямым инвестициям, занимающаяся кредитованием физических лиц с использованием цифровых технологий. Фирма была основана группой инвесторов во главе с Олегом Бойко в 1996 году. Банк SIAB был основан в Петербурге в 1995 году, предоставляет полный спектр банковских услуг для компаний и частных лиц в Санкт-Петербурге и Ленобласти.