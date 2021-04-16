Джакарта, , 10:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии приглашает деловых людей провинции Риау выйти на рынок Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает Antara.

Планируется, что бизнес-форум Индонезия — Латинская Америка и Карибский бассейн состоится в июле и октябре 2021 года. Как ожидается, стороны намерены подписать контракты на $80 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк Индонезии зафиксировал внешний долг страны в размере $422,6 млрд.

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