Мишустин объявил о готовности четвёртой вакцины от COVID-19
Москва, 16 апреля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В России готова четвёртая вакцина от коронавирусной инфекции, заявил 16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам расширенной коллегии Минздрава РФ.
Дарья Драй ИА REGNUM
Вакцинация против коронавируса
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»
"Готова уже и четвёртая вакцина — «Спутник Лайт». Сейчас она проходит регистрацию», — сказал он.
По словам Мишустина, после завершения процедур вакцину включат в программу вакцинации, что позволит ещё большему количеству людей сделать прививку.
Премьер-министр отметил, что Россия лучше других стран справляется со сложностями, связанными с распространением коронавирусной инфекции.