Москва, 16 апреля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В России готова четвёртая вакцина от коронавирусной инфекции, заявил 16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам расширенной коллегии Минздрава РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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"Готова уже и четвёртая вакцина — «Спутник Лайт». Сейчас она проходит регистрацию», — сказал он.

По словам Мишустина, после завершения процедур вакцину включат в программу вакцинации, что позволит ещё большему количеству людей сделать прививку.

Премьер-министр отметил, что Россия лучше других стран справляется со сложностями, связанными с распространением коронавирусной инфекции.