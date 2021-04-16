Донецк, , 10:43 — REGNUM Окраины Донецка были 19 апреля обстреляны силовиками Украины из миномета. Об этом 16 апреля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрел с украинской стороны в направлении «Вольво-Центра» (окраины Донецка — ред.) был зафиксирован в 08:35 мск, в ходе него было «выпущено две мины калибром 120 миллиметров».

«При попытке задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины получен ответ от украинской стороны в СЦКК: обстрел не подтверждаем», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля обстрелу из гранатомётов ВСУ подвергся район Золотого-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР).