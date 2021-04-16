Волгоград, , 10:43 — REGNUM Три человека погибли в массовом ДТП с тремя грузовиками и легковой машиной в Калачевском районе Волгоградской области. «Ладу Калину» зажало между большегрузами, в ней удалось выжить трёхлетнему ребёнку, сообщили 16 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, накануне в 17:10 на 103 км автодороги Волгоград — К. Шахтинский водитель MAN с полуприцепом столкнулся с Volvo в составе полуприцепа. Volvo отбросило на стоящую впереди «Ладу Калину», а легковушку в свою очередь откинуло на попутный «КамАЗ» с прицепом-цистерной. Три первых автомобиля остановились на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП на месте скончались 59-летний житель Москвы, водитель MAN, а также 29-летний водитель и 28-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина» из Ростовской области. Трёхлетний ребёнок из легковой машины госпитализирован.