Москва, , 10:40 — REGNUM Недружественные шаги Вашингтона окажутся негативным фактором для двустороннего диалога, к которому на словах призывают в Белом доме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

«США пора понять, что разговаривать с Россией с позиции силы не получится. Мы подобную манеру вести дела на международной арене не приемлем и продолжим настаивать на содержательном и равноправном обсуждении проблем», — сказал Железняк.

Диктовать России удобные исключительно для США правила поведения — бесперспективное занятие, отметил парламентарий.

Говоря о новых санкциях, депутат обратил внимание на то, что таким образом «США продемонстрировали, что готовы в ущерб собственной финансовой выгоде продолжать попытки оказывать давление на нашу страну и подстрекать к незаконным действиям против России другие государства».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.

Читайте ранее в этом сюжете: «Рациональный ход»: Греф оценил последствия от новых санкций США