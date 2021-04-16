Москва, 16 апреля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Недружественные шаги Вашингтона окажутся негативным фактором для двустороннего диалога, к которому на словах призывают в Белом доме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«США пора понять, что разговаривать с Россией с позиции силы не получится. Мы подобную манеру вести дела на международной арене не приемлем и продолжим настаивать на содержательном и равноправном обсуждении проблем», — сказал Железняк.

Диктовать России удобные исключительно для США правила поведения — бесперспективное занятие, отметил парламентарий.

Говоря о новых санкциях, депутат обратил внимание на то, что таким образом «США продемонстрировали, что готовы в ущерб собственной финансовой выгоде продолжать попытки оказывать давление на нашу страну и подстрекать к незаконным действиям против России другие государства».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.