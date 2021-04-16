Пермь, , 10:40 — REGNUM В Пермском крае с 15 апреля закрыта ледовая переправа в Соликамском городском округе, соединяющая поселок Тюлькино с деревней Тюлькино. Она не соответствует требованиям безопасности, сообщает ГУ МЧС по региону.

На сегодняшний день на территории Прикамье действует только одна ледовая переправа. Она соединяет ООО «Верхнекамье лес» и поселок Гайны. Переправа способна выдержать нагрузку до 20 тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период зимнего сезона в Пермском крае открывали 12 ледовых переправ. С потеплением лед тает и истончается, передвижение по нему становится опасным. Ледовые переправы постепенно закрывают.

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