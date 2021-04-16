Пермь, 16 апреля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Пермском крае с 15 апреля закрыта ледовая переправа в Соликамском городском округе, соединяющая поселок Тюлькино с деревней Тюлькино. Она не соответствует требованиям безопасности, сообщает ГУ МЧС по региону.

59.mchs.gov.ru Ледовая переправа. Пермский край

На сегодняшний день на территории Прикамье действует только одна ледовая переправа. Она соединяет ООО «Верхнекамье лес» и поселок Гайны. Переправа способна выдержать нагрузку до 20 тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период зимнего сезона в Пермском крае открывали 12 ледовых переправ. С потеплением лед тает и истончается, передвижение по нему становится опасным. Ледовые переправы постепенно закрывают.