16 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

15 апреля глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия пересечет украинскую границу, то для российской стороны должны быть последствия. Он также сказал: «Важно дать России четко понять, что последствия в случае военной авантюры будут очень болезненными». На Украине с недоумением восприняли заявление главы МИД страны ввиду того, что, в соответствии с украинской пропагандой, Киев уже якобы семь лет «воюет» с Москвой на своей территории.

Мирослава Романенко, , 12:30 — REGNUM «Красной линией» для Украины, которую «не должна переходить Россия», является украинская государственная граница, заявил 15 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы.

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Важно дать России четко понять, что последствия в случае военной авантюры будут очень болезненными… «Красная линия» Украины — это государственная граница Украины. Если Россия пересечет «красную линию» (в этот момент он слегла задумался, подбирая слова — М. Р.), если они пересекут границу, то они должны понести последствия…» — заявил он во время пресс-конференции, транслировавшейся на странице внешнеполитического ведомства Украины в социальной сети Facebook.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие задаются вопросом, а как же утверждения Украины о том, что семь лет назад Россия якобы уже вторглась в Крым и в Донбасс и «оккупировала» украинские территории. Другие стали писать о том, что украинской стороне не стоило бы сыпать угрозами в адрес России, так как масштаб Украины не тот, да и ее «независимость» вызывает вопросы.

«Да, когда российские солдаты увидят украинские платежки, они зарыдают, плюнут и уйдут», — пишет Александр А.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«А пока Россия не перешла эту границу, Украина уже какой год подряд вымещает свои зло и досаду на жителях Донбасса. И кулебы молчат, кулебам до этого нет никакого дела», — добавила Светлана Ф.

«Так вроде уже 7 лет, как перешла… На Донбассе с кем воюете?» — спрашивает Наталья К.

«Представляю, как Путин будет рыдать на плече у Шойгу», — иронизирует Jurij O.

«Так 7 лет же ж уже ж как?! Или 200 000 подводно-конных бурят и чеченцев пятому президенту [Украины Петру Порошенко] привиделись?» — не без иронии спрашивает Дмитрий Б.

«А шо? Еще не перешла?! Это вы, видать, с какой-то другой Россией семь лет воюете»,— иронизирует Галина Р.

«Потерпим… Зато украинцы с цветами встречать будут на улицах своих освободителей !!!» — добавил Евгений О.

«Вот это министр, такой прям мастодонт дипломатии. Повезло вам, украинцы, с таким министром», — иронизирует Valeru F.

«Шож он так настойчиво уговаривает перейти? Просто уже спать спокойно не может!» — добавил Алекс М.

«А как же якобы оккупированный Россией Донбасс? Война с Россией уже семь лет? А оказывается, Россия даже границу еще не пересекала! Вот интересно, дойдет ли это обстоятельство до мозга рядового потребителя укропропаганды на Украине?» — задается вопросом Егор О.

Война на Донбассе Mstyslav Chernov

«То есть Крым он признал российским, т. к. Россия границу не переходила…» — спрашивает Анжелика К.

«Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!» — цитирует Маруся К. отрывок из басни Крылова «Слон и Моська».

«Современная Украина напоминает те миниатюрные породы собак, которые бегут обычно где-то позади и тявкают. Вызывает искреннее умиление, когда маленькое и ничтожное пытается казаться грозным. Ведь что у тех маленьких собачек, которые себя ведут вызывающе смело, что у современной Украины — есть хозяева, за которыми они потом могут спрятаться», — отметил Дмитрий И.

«Так значит, Россия ещё не перешла границу Украины???» — резюмировала Нина Ф.

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Напомним, 15 апреля глава города Ивано-Франковска (областной центр на Западной Украине) Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые будут противостоять «полномасштабному вторжению русских».