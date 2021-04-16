Стокгольм, , 10:41 — REGNUM Кампания по вакцинации населения Швеции от COVID-19 продолжается, несмотря на все трудности и проблемы. Об этом 16 апреля было сообщено в ходе онлайн пресс-конференции с участием лиц, ответственных за борьбу с пандемией коронавируса в Швеции, передает новостное агентство SVT Nyheter.

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«Каждый пятый взрослый швед получил хотя бы одну дозу вакцины», — заявила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

«Как мы все слышали, вакцинация продвигается полным ходом… Ее темпы сейчас нарастают», — отметил Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин в Швеции.

Он также отметил, что по состоянию на утро 16 апреля в Швецию было доставлено 3,2 миллиона доз вакцины от COVID-19.

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