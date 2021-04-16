Тюмень, , 10:39 — REGNUM ПАО «Газпром» увеличило инвестиции в Тюменскую область в 7,3 раз. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На период 2021—2025 годов реализации программы ПАО «Газпром» по газификации Тюменской области запланированы инвестиции в объёме более 6,5 млрд рублей. Это в 7,3 раза больше, чем в 2016—2020 годах.

Программой предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов в Ишимском, Казанском и Тюменском районах, газопроводов-отводов и газораспределительных станций «Ишим» и «Демьянка», а также техническое перевооружение газораспределительных станций «Абрамовская», «Тобольск» и «Ярковская».

В свою очередь правительство Тюменской области обеспечит строительство уличных газовых сетей и домовых подводов к границам земельных участков для более чем 2,4 тысячи домов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале приветствуют возможность социальной газификации жилья