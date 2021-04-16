Подгорица, , 10:39 — REGNUM 19 человек имеют статус охраняемых лиц в Черногории, у некоторых из них находятся под защитой и близкие родственники. Людей охраняют сотрудники Сектора полиции специального назначения — департамента личной безопасности, сообщили изданию Pobjeda в Управлении полиции Черногории.

В соответствии со статьей 3 постановления правительства об определении лиц, помещений и помещений, которым предоставляется охрана, защищаемыми лицами являются президент Черногории и члены правительства и их ближайшие родственники.

На основании Закона о президенте Черногории полиция также охраняет бывшего президента Черногории.

Согласно этому закону, после прекращения полномочий президент Черногории имеет право на постоянную личную безопасность в соответствии с оценкой безопасности.