Москва, , 10:38 — REGNUM России удаётся справляться со сложностями, связанными с распространением коронавируса, лучше других стран. Об этом 16 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам коллегии Минздрава РФ.

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Глава правительства отметил, что распространение коронавируса стало испытанием для всего мира.

«России удаётся справляться с этими сложностями успешнее других стран, во многом — благодаря вашему высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу», — сказал Мишустин.

Премьер-министр поблагодарил врачей и других специалистов за спасение жизней людей.