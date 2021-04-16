Иркутск, , 10:37 — REGNUM Годовая инфляция в Иркутской области в марте 2021 года ускорилась на 0,6 п.п., до 6,8%, оставаясь выше значений по Сибирскому федеральному округу (5,7%) и России в целом (5,8%).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

Как сообщает Центробанк РФ, увеличение инфляции во многом связано с общефедеральными факторами — дальнейшим расширением потребительского спроса и сохраняющимся давлением со стороны издержек. На региональном уровне проинфляционное влияние в основном оказывала активизация внутреннего туризма.

Как уже сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в марте 2021 года ускорилась по сравнению с февралем на 0,2 п.п., до 5,7%. Это лишь немного ниже общероссийского показателя.

Читайте также: Инфляция в Сибири почти достигла общероссийских показателей