Чебоксары, , 11:00 — REGNUM В национальной библиотеке Чувашии в рамках Года науки и технологий, а также 150-летия учреждения 20 апреля впервые пройдет День чувашского трактора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, для участников мероприятия приготовили обширную программу.

В фойе библиотеки развернется выставка уменьшенных моделей тракторной техники и сувенирной продукции научно-технического музея истории трактора. Все желающие на фоне представленных экспозиций смогут сделать фотоснимки на память. Проверить свои знания позволит интеллектуальная игра «Знаток трактора». Также организаторы запланировали презентацию двух книжных изданий: «Трактор: прошлое, настоящее, будущее», «Флагман российского тракторостроения», в которых рассказывается о первых образцах тракторной техники и эволюции мирового тракторостроения, об истории создания и становления Чебоксарского завода промышленных тракторов.