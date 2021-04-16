Подгорица, , 10:35 — REGNUM Уставной капитал черногорской авиакомпании ToMontenegro увеличился еще на три миллиона.На заседании правительство Черногории приняло решение о выплате денежных средств в размере трех миллионов евро новой национальной авиакомпании ToMontenegro.

«В этом случае Министерство финансов и социального обеспечения обязано выплатить сумму в 3 000 000 евро, которая увеличивает основной и оплаченный капитал компании и составляет 23 000 000 евро», — заявило правительство.

На заседании правительства было подчеркнуто, что компания будет использовать утвержденные средства для создания необходимых условий для нормального функционирования компании, чтобы как можно скорее начать свою деятельность.