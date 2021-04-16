Осака, Япония, , 10:35 — REGNUM Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галямов заняли первое место в короткой программе на неофициальном командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, пишет газета «Спорт-экспресс».

Российская пара получала 73,77 балла, на втором месте — итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (66,09 балла), на третьем — японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара (65,82 балла).

Напомним, 15−17 апреля в японской Осаке проходит командный чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях принимают участие фигуристы из России, Японии, США, Канады, Италии и Франции.

По итогам четырех видов программ первое место занимает Россия — 61 очко, далее следуют США — 56, Япония — 52, Италия — 36, Франция — 34 и Канада — 30.