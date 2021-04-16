Москва, 16 апреля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, санкционные горки в российской валюте продолжаются, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Еще 15 апреля утром рубль был на краю обвала, балансируя на отметке 77,50 за американский доллар и ожидая американских санкций, а сегодня после их объявления стремится к отметке 75,50 к доллару США.

Видимо общая позитивная конъюнктура внешних рынков, где американские фондовые индексы каждый день обновляют исторические максимумы, плюс рост цен на нефть к $67,00 за баррель Brent делают свое позитивное дело для рубля.

К тому же, участники торгов убеждены, что санкционная буря миновала и теперь на горизонте ближайших месяцев, по крайне мере до лета, когда может состояться встреча президентов России и США, новых санкций не будет.

Очень бы хотелось в это верить, однако политический курс усиливающегося давления на Россию, который был взят администрацией Джо Байдена, с начала 2021 года планомерно выполняется.

Антироссийское давление растет, частота и сила ударов нарастает, и с трудом можно представить, что вдруг все в одночасье прекратится.

Так что пауза, вероятно, будет недолгой и рублю нужно пользоваться ей по максимуму стараясь отыграть как можно больше, чтобы создать запас прочности перед новыми ударами.

Ключевым уровнем на сегодня будет отметка 75,50 за американский доллара, если она не устоит под натиском рубля можно ожидать и более глубокого укрепления к 74,40.

Если же пройти 75,50 не удастся, рублю придется вернуться к 76,00 за американский доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль отыграл часть потерь после объявления санкций США