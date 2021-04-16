Нью-Дели, , 10:38 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 217 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 16 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 217 353 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 14 291 917.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 1185 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 174 308.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 12 547 866 человек вылечились от нового заболевания и еще 1 569 743 находятся в данный момент на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 200 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией, что также стало на тот момент новым рекордным числом.