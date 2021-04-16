Москва, , 10:33 — REGNUM В настоящее время не приходится говорить об однозначном росте потребительских цен на рисовую крупу в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию от краснодарских рисоводов, которые спрогнозировали возможное подорожание этой продукции из-за сокращения площади посевов.

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«Краснодарский край является не только основным производителем риса для внутреннего потребления, но и выступает главным экспортером этого продукта. Сокращение посевных площадей из-за дефицита воды и дополнительных инвестиций в производство действительно приведет к росту общих затрат на производство риса, с одной стороны, и повышению урожайности, с другой стороны. В итоге общий объем производства риса, вероятно, не уменьшится, — сказала Рамазанов. — Однако отпускные цены на рис не будут жестко привязаны к издержкам на производство. Они зависят от ситуации на рисовом рынке в целом, от государственной политики по регулированию экспорта/импорта, цен, поддержки отрасли и тому подобного».

Следовательно, как полагает экономист, об однозначном росте потребительских цен на рисовую крупу в 2021 году говорить не приходится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время в РФ не случится серьезного роста цен на рис.

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