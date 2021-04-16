Москва, , 10:39 — REGNUM Минимальные ограничения полётов введут над Московским регионом из-за авиационных репетиций военного парада на Красной площади. Об этом сообщили 16 апреля в Росавиации.

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» намерена ввести в Московской воздушной зоне минимальные ограничения. О них заранее предупредили аэропорты, говорится в сообщении.

Ограничения коснутся работы аэропортов «Домодедово»,"Внуково», «Раменское», «Остафьево», а также «Грабцево» в Калуге. Их введут 16, 19, 21, 23 и 26 апреля для безопасности полетов.

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