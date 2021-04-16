Токио, 16 апреля 2021, 10:32 — REGNUM Японская компания Capcom представила новый трейлер хоррор-игры Resident Evil Village. Его опубликовали 16 апреля на YouTube-канале PlayStation.
В ролике показаны новые кадры из будущей игры. По сюжету, Итан Уинтерс отправится в таинственную деревню, населённую ужасающими чудовищами.
Напомним, релиз Resident Evil Village состоится 7 мая 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
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