Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга возобновили практику масштабных проверок соблюдения требований ПДД к тонировке автомобильных стекол. Уже выявлены сотни нарушителей. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобильный поток Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметили в ведомстве, «владельцы наглухо затонированных автомобилей стоят на особом счету у дорожной полиции», наряду с дрифтерами и стритрейсерами. В прошлогодний сезон, с июня по сентябрь, сотрудники ДПС выявили свыше 76,5 тысяч нарушений правил тонировки.

«Нередко нарушители, обманувшись легким штрафным наказанием за такое правонарушение, решали проигнорировать полицейские требования. В результате, попавшись повторно, автовладельцы расплачивались уже не рублями, а свободой в виде административного ареста», — отметили в петербургском Главке МВД.

В этом году в ежедневных рейдах задействованы сотрудники ДПС всех районов города и Ленобласти. В среднем за сутки в Петербурге полицейские выявляют около 300 нарушителей правил тонировки.

«В отношении автомобилистов составлены протоколы по статье 12.5 КоАП РФ. При этом, более десятка нарушителей уже попались повторно. В ближайшее время их судьбу решит суд», — резюмировали в полиции.