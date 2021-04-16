Нью-Йорк, США, , 10:31 — REGNUM Первой звездой прошедшего игрового дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ) признан российский форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба НХЛ.

В победном для своего клуба матче в рамках регулярного чемпионат НХЛ с командой «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0) 29-летний российский хоккеист набрал три (две шайбы + голевой пас) очка.

Второй звездой дня в НХЛ стал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, который оформил дубль в победной для своей команды встрече с клубом «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

Третьей звездой дня в лиге признан форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, сумевший в победном для своего клуба матче с командой «Торонто Мэйпл Лифз» (5:2) набрать три (две шайбы + результативная передача) очка.