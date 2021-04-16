Барнаул, , 10:30 — REGNUM Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в марте 2021 года ускорилась по сравнению с февралем на 0,2 п.п., до 5,7%. Как сообщает Центробанк РФ, это лишь немного ниже общероссийского показателя.

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«Повысились и месячные темпы роста цен на большинство групп товаров и услуг (с поправкой на сезонность). Основное влияние оказывало дальнейшее расширение спроса в условиях высокого давления со стороны издержек. Об этом свидетельствовало увеличение годовых темпов роста цен на группы товаров и услуг с более устойчивой ценовой динамикой», — пояснили в ЦБ РФ.

Как уже сообщало ИА, в целом по стране годовая инфляция в марте 2021 года выросла и составила 5,8%. Годовой прирост цен на продовольствие в Алтайском крае ускорился до 8,4% после 7,7% в феврале.

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