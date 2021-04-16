Токио, , 10:32 — REGNUM Вашингтон, Сеул и Токио отложили встречу глав внешнеполитических ведомств. Об этом сообщает японское агенство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Переговоры планировалось провести в конце апреля в США, после того, как Вашингтон завершит разработку своей политики в отношении КНДР.

Эксперты полагают, что переговоры отложены по причине того, что выработка политики затягивается. Ещё одной причиной может быть ухудшение отношений между Сеулом и Токио.

Напомним, что Южная Корея выступает против решения Японии сбросить в океан загрязнённую воду с АЭС «Фукусима-1». Кроме того, 21 апреля будет вынесено решение суда по иску, поданному корейскими жертвами сексуального рабства в годы Второй мировой войны против правительства Японии.