Москва, , 10:31 — REGNUM В мае 2021 года на российском авторынке появится особое исполнение Jeep Wrangler, созданное в честь 80-летия марки. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Называться юбилейная спецверсия будет 80th Anniversary. Её стоимость в самой дешёвой комплектации составит 5 365 000 рублей.

От базовой модели новинка отличается модернизированной радиаторной решёткой, иной окантовкой головной оптики, «противотуманками» на бампере, светодиодной оптикой и двухцветными 18-дюймовыми дисками из лёгкого сплава.

Внутри модели установлены кресла, обтянутые чёрной кожей, такого же цвета коврик и передняя панель с отделкой из кожи. Все комплектации 80th Anniversary будут иметь мультимедийку с 8,4-дюймовым тачскрином и новейшую аудиосистему с девятью динамиками.

Кроме того, автопроизводитель оснастит автомобиль большим набором систем безопасности: видеокамеры заднего обзора, опцией мониторинга «слепых» зон и многим другим.

Ранее компания Jeep представила концепт внедорожника Jeepster Beach с доработанным двухлитровым бензиновым турбированным двигателем производительностью 340 «лошадей» (502 Нм). Мощность исходного мотора была увеличена примерно на 25%.

Читайте также: В Японии представили модернизированный Jeep Wrangler