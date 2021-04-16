Уфа, , 10:37 — REGNUM Экс-начальнику исправительной колонии (ИК), должностным лицам этого учреждения и их сообщнику предстоит возместить причиненный преступлением ущерб в размере более 4,6 млн рублей в Башкирии. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

«Мелеузовская межрайонная прокуратура в судебном порядке добилась взыскания с бывшего начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по РБ, начальника отдела снабжения колонии и начальника отдела маркетинга и продаж АО «АСТЕЙС» ущерба, причиненного коррупционным преступлением», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ранее эти лица были признаны виновными в совершении мошенничества.

В суде было установлено, что подсудимые работники колонии организовали закупку у АО «АСТЕЙС» специальных автомодулей, которые якобы должны были решить проблемы с запуском двигателей служебных грузовых автомобилей КАМАЗ. Фигуранты уголовного дела оформили документацию о поставке оборудования и оплатили его, при этом модули поставлены не были.

«В результате незаконных действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 4,6 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры потребовали через суд взыскать с этих лиц сумму причиненного вреда в солидарном порядке. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил требования прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-директора образовательного центра в Башкирии обвинили в фиктивном устройстве на работу своего зятя.