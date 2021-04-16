Ессентуки, Ставропольский край, , 10:28 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор троим сотрудникам ГИБДД, уличенным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Под суд попали экс-заместитель командира батальона ДПС ГИБДД в городе Ессентуки Михаил П. и два инспектора ДПС Роман Б. и Алексей Б.

Как установлено в ходе следствия и доказано в суде, в 2016 году трое полицейских потребовали 1 млн рублей от перевозчика контрафактной алкогольной продукции. За эти деньги они обещали закрыть глаза на его противоправные действия и не привлекать его к уголовной ответственности. Впоследствии сумму требуемого вознаграждения злоумышленники согласились снизить до 300 тыс. рублей.

Еще один факт доказанной взятки был установлен в том же 2016 году. Остановленному полицейскими водителю они предложили заплатить 30 тыс. рублей, угрожая «организовать положительный результат медицинского освидетельствования». На самом деле мужчина не был пьян, но дать взятку согласился, снизив ее сумму до 15 тыс. рублей.

По приговору суда старший по должности отправится в колонию строгого режима на 7,5 года, инспекторы получили по 8,5 года лишения свободы.