Стокгольм, , 10:29 — REGNUM Граждане Швеции, прошедшие процедуру вакцинации от COVID-19, теперь могут встречаться с еще большим количеством людей, чем прежде. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, передает новостное агентство SVT Nyheter.

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«Все вакцинированные теперь могут встречаться с еще большим количеством людей в помещениях», — заявила Халленгрен, отметив, что привитым также можно вступать в физический контакт с родственниками в домах престарелых.

«Новые правила распространяются на всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины и прошло не менее трех недель после первой инъекции. Тогда уровень защиты оценивается как хороший, но обязательно надо вакцинироваться второй дозой», — добавила министр.

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