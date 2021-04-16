Москва, , 10:30 — REGNUM В мае у российских трудящихся дважды будут длинные выходные, это связано с празднованием Дня труда и Дня Победы. Сокращённый рабочий день будет 30 апреля, сообщили 16 апреля в Роструде.

Первые две рабочие недели мая будут сокращёнными в соответствии с производственным календарём на 2021 год. Рабочие дни — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Выходные дни — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

«В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый пятый житель России планирует совершить какую-либо поездку в майские праздники.

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