Белгород, , 10:27 — REGNUM В марте 2021 года годовая инфляция в Белгородской области ускорилась до 6,0%. Данные по сравнению с февралём опубликовал Банк России. Больше всего подорожали продукты, а общий уровень превысил общероссийский показатель.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

Инфляция выросла на 0,3 процентных пункта. Наибольший прирост цен зафиксирован на продовольственные товары — 9,45% в марте против 8,87% в феврале. Эксперты считают, что увеличение вызвано снижением предложения мясной продукции региональных предприятий, ростом цен импортных инкубационных яиц и уменьшением их поставок, увеличением в розничной сети доли более дорогой импортной плодоовощной продукции. Непродовольственные товары возросли на 0,5 п.п. до 5,28%, услуги снизились на 0,43 п.п. до 1,68%.

В целом инфляция в Белгородской области сложилась выше, чем по Центральному федеральному округу и по России в целом: 5,7% и 5,8% соответственно.