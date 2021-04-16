Стокгольм, , 10:27 — REGNUM «Зеленые» и «Шведские демократы» призывают к «инвестициям в другие области», помимо тех, на которые правительство страны сосредоточило свое внимание в весеннем законопроекте по бюджету Швеции на 2022 год. Однако, комментируя в эфире телеканала SVT деятельность правительства «Социал-демократов» и предложенный ими бюджет, лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон и вовсе заявил, о том, что Швеция хуже всего справилась с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

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«Мы находимся в разгаре самого тяжелого кризиса со времен Второй мировой войны. Тысячи людей погибли, экономика сильно пострадала. Мы предприняли исторически масштабные меры для поддержки системы здравоохранения и ухода за пожилыми людьми, а также для сохранения шведских рабочих мест и компаний», — заявила в ходе пресс-конференции министр финансов Швеции Магдалена Андерссон, когда она представляла правительственный законопроект.

В свою очередь Ульф Кристерссон заявил, что Швеция должна была добиться лучших результатов по сравнению с соседними странами, чего, к сожалению, не произошло.

Безработица в Швеции сейчас составляет 8,8%, в среднем по ЕС — 7,5 процента, сообщают журналисты.

«Мы больше всего понесли экономические потери, у нас больше всего выросла безработица, в то время количество погибших за время пандемии умножилось. Мы, несомненно, худшие среди стран Северной Европы», — заявил Кристерссон в эфире SVT, отмечая проблемы длительной безработицы среди иностранцев.

Схожая критика исходит от лидера «Шведских демократов» Джимми Окессона, который считает, что правительство и сотрудничающие с ним партии неправильно расставляют приоритеты при бюджетном планировании.

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