Симферополь, , 10:22 — REGNUM В Республике Крым за последние сутки подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 16 апреля. Накануне, 15 апреля, было подтверждено 95 случаев заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

За сутки выписаны после ковида 78 пациентов. Статистику смертности пополнили ещё четыре летальных исхода. В ковид-стационарах остаются на 16 апреля 1454 человека.

Всего в Крыму с начала пандемии подтвердилось 38 964 случая заражения коронавирусом, выздоровели 36 320 человек. Число жертв коронавируса достигло 1144 человек.