Токио, , 10:22 — REGNUM Организаторы летних Олимпийских игр в Токио пока не рассматривают возможность отмены соревнований из-за пандемии коронавируса. Об этом 16 апреля заявила глава организационного комитета Сэйко Хасимото на пресс-конференции.

«Мы не рассматриваем возможность отмены», — сказала Хасимото. По её словам, оргкомитет акцентирует внимание на мерах санитарной безопасности и подготовке к соревнованиям.

Напомним, 15 апреля генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи не исключил отмену Олимпийских игр в случае ухудшения ситуации с пандемией. Олимпиада должна пройти с 23 июня по 8 августа 2021 года.

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