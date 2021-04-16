Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM За последние сутки в Петербурге на 7,31% увеличилось число обращений в медицинские организации пациентов с подтвержденным COVID-19, по сравнению с уровнем того же дня на предыдущей неделе. Другие эпидемические показатели подтверждают тенденцию на снижение распространения коронавируса.

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Об этом говорится в опубликованных 16 апреля материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Так, количество госпитализаций за истекшие сутки увеличилось всего на 0,34%, с 298 до 299 случаев. Общее количество активно больных снизилось на 3,26%, до 15 594 пациентов. Количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки, по сравнению с аналогичным днем прошлой недели, возросло на 55,22%.

«Налицо нестабильность спада второй волны, существует вероятность нового роста распространения инфекции. Для полной победы над эпидемией и предупреждения ее повторения необходима массовая вакцинация населения города», — подчеркивают в Межведомственном совете.

В настоящее время Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5273 койки, из них свободны 1056 коек (20%). Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%, на ИВЛ находятся 169 пациентов.

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