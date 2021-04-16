Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM Клиентов свердловского банка «Нейва» отказываются пускать в офис структуры. Об этом сообщают возмущённые жители в соцсетях.

После сообщения ЦБ о лишении уральского банка лицензии к офису банка на улице Чапаева начали подходить клиенты. Однако внутрь их не пускают.

Представители банка заявили клиентам, что вскоре сделают объявление для них.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также способствовал «отмыванию доходов», полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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