Ярославль, , 10:20 — REGNUM Годовая инфляция в Ярославской области в марте 2021 года замедлилась до 4,7% после 4,8% в феврале. Об этом сообщает Центробанк.

Деньги Pixabay.com

В Ярославской области инфляция в марте оказалась самой низкой среди регионов Центрального федерального округа. В среднем в ЦФО инфляция составила 5,7%, в России — 5,8%.

«На замедление инфляции в области повлияли как временные федеральные, так и региональные факторы, в том числе расширение предложения ряда продовольственных товаров в связи с ростом производства на региональных предприятиях и реализация государственных мер по стабилизации цен на социально значимые продукты», — сообщили в ЦБ.

Наиболее заметно снизилась инфляция на продовольственные товары — с 5,3% в феврале до 4,2% в марте 2021 года. А вот годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе ускорился с 6,9% в феврале до 7,1% в марте.