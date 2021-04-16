В Ярославской области инфляция оказалась самой низкой в ЦФО
Ярославль, 16 апреля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Ярославской области в марте 2021 года замедлилась до 4,7% после 4,8% в феврале. Об этом сообщает Центробанк.
В Ярославской области инфляция в марте оказалась самой низкой среди регионов Центрального федерального округа. В среднем в ЦФО инфляция составила 5,7%, в России — 5,8%.
Наиболее заметно снизилась инфляция на продовольственные товары — с 5,3% в феврале до 4,2% в марте 2021 года. А вот годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе ускорился с 6,9% в феврале до 7,1% в марте.
Справка: Ежемесячная инфляция в годовом исчислении — это сумма уровня инфляции за предшествующие выбранному месяцу 11 месяцев и уровень инфляции самого выбранного месяца. Ежемесячная инфляция в годовом исчислении представляет собой скользящую сумму уровня инфляции за 12 месяцев.