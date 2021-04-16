Челябинск, , 10:19 — REGNUM Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ещё один многомиллионный иск к заводу из дивизиона Роскосмоса — АО «Миасский машиностроительный завод». В пользу поставщика газа — ООО «НОВАТЭК — Челябинск» было взыскано почти 100 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

«Взыскать с акционерного общества «Миасский машиностроительный завод», г. Миасс, в пользу общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск», г. Челябинск, основной долг в размере 99 861 426 руб. 36 коп., а также в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 200 000 рублей», — решил суд.

Напомним, челябинский завод создан в 1959 году. В феврале 2021 года предприятие обратилось в арбитраж с просьбой ввести в отношении него первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. В качестве временного управляющего предлагается участник ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». Заседание назначено на 4 мая 2021 года.

В марте завод проиграл иск ООО «НОВАТЭК — Челябинск» на сумму почти 92 млн рублей. 24 мая 2021 года суд рассмотрит претензии того же предприятия к ММЗ по делу «о взыскании задолженности за газ, поставленный за период с 01.02.2021 по 28.02.2021 в размере 92 454 331 руб. 68 копеек».

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