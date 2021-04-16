, 10:19 — REGNUM В настоящее время в РФ не случится серьезного роста цен на рис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявила зампред краснодарского городского отделения «Партии роста» Татьяна Ледовская. Так она прокомментировала информацию о том, что краснодарские рисоводы спрогнозировали повышение стоимости риса.

«Серьезного роста цен на рис не планируется. Все в рамках инфляции. Производители риса — одни из немногих, кто удержали цены в 2020 году и не стали их повышать. Так что нет никаких признаков для паники и уж тем более для создания запасов, — пояснила Ледовская. — Сокращение площадей посева на 9000 га не повлияет на ценообразование. Однако серьезным фактором в росте цен на рис стали тарифы на воду, которые за последние восемь лет выросли на 330% (с 300 рублей до 7000 рублей). Эти изменения могут в дальнейшем вызвать рост цен на 20%».

При этом она подчеркнула, что каждый год правительство сокращает свой процент участия в оплате воды.

«Считаю, что правительству необходимо предпринять меры по наращиванию своей доли в перекачке воды, это позволит стабилизировать цены и улучшить условия в ведение предпринимательской деятельности», — сказала Ледовская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов объяснил, может ли в РФ подорожать рис.