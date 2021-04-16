Улан-Удэ, , 10:18 — REGNUM В шести парках столицы Бурятии Улан-Удэ проведут противоклещевую обработку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дирекция по паркам культуры и отдыха города, в это время их закроют для посетителей.

Отмечается, что подобное мероприятие проводится ежегодно в середине апреля. Акарицидная обработка включает несколько этапов, первый этап пройдет в апреле, второй — через месяц.

Так, 19 апреля работы будут вестись в парке им. С.Н. Орешкова, 20 апреля в парках им. Д.Ж.Жанаева и «Молодежный». 21 апреля обработают парк «Юбилейный», а 22 числа — сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» и парк «Кристальный».

"В указанные даты парки будут закрыты на весь день. Приносим свои извинения, если предоставили вам неудобства. Зато в другие дни, парки будут работать без выходных и перерывов с 6 утра до 23:00», — отметили в дирекции.

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