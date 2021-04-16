Монреаль, Канада, , 10:17 — REGNUM В ассиметричном многопользовательском ужастике Dead by Daylight пройдёт событие-кроссовер с франшизой Resident Evil. Его тизер-трейлер был опубликован 16 апреля на официальном YouTube-канале проекта.

В рамках кроссовера в Dead by Daylight добавят двух персонажей из вселенной Resident Evil: одного выжившего и одного убийцу. Релиз новой главы ожидается уже в июне 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что Dead by Daylight — это соревновательная онлайн-игра, в которой группа выживших пытается сбежать от могущественного маньяка-убийцы. В ней регулярно появляются персонажи из других хоррор-франшиз.

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