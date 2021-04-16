Стокгольм, , 10:18 — REGNUM 15 апреля правительство Швеции представило в Риксдаг весенний рамочный законопроект по внесению изменений в бюджет Швеции на 2022 год. Редакция новостной службы SVT Nyheter ознакомилась с позициями всех парламентских партий.

Отмечается, что «Умеренные» считают безработицу серьезным вопросом. Предложенные меры правительством партия считает недостаточным и предлагает подумать над решением проблемы длительной безработицы и снижением налога на заработную плату.

«Либералы», которые наряду с тремя другими партиями разрабатывали бюджет, в целом довольны. Однако партия предлагает выделить еще большие средства на обучение мигрантов шведскому языку для улучшения их возможностей на рынке труда.

Представитель «Центристов» по вопросам политики и экономики Рикард Нордин написал в соцсети Twitter, что он «очень доволен бюджетом». В то же время партия выступает за еще большее увеличение «зеленых» инвестиций.

«У партий разные взгляды на социальные проблемы, и никто не берет на себя ответственность за всё. Кроме того, не хватает оптимизма и ориентированных на будущее реформ. Швеции нужно снова ощутить надежду», —сообщается на официальной странице «Христианских демократов» в соцсети Twitter.

«Левые» законопроект раскритиковали, отметив, что тем самым правительство, по сути, открывает двери для массовой безработицы в Швеции.

«Они стремятся к 7−8 процентам безработицы и вполне этим довольны. Если честно, это и есть массовая безработица», — заявила лидер партии Нуши Дадгостар 15 апреля в ходе пресс-конференции.

Официальный аккаунт «Шведских демократов» в соцсети Twitter ретвитнул сообщение представителя партии в комитете Риксдага по развитию бизнеса Тобиаса Андерссона.

Он пишет, что обещанные правительством усилия по борьбе с безработицей состоят из «мизерных 20 миллионов на туризм и продвижение экспорта, и целых 170 миллионов для средних школ для различных фиктивных мер для иностранцев».

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