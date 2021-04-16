Чебоксары, , 10:37 — REGNUM В Чебоксарах из окна многоэтажного дома выпал ребенок. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел около 21:00 (мск) 15 апреля на улице Мира. Из окна на пятом этаже выпал мальчик в возрасте примерно 3−5 лет. Оказалось, что родителей в это время дома не было. Ребенок жив и госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу.

Также появились сведения, что стоящего на подоконнике пятого этажа мальчика заметил прохожий, который и попытался его поймать, тем самым смягчив падение.

ИА REGNUM напоминает, 18 марта, около 9 утра в одном из домов по улице Винокурова в Новочебоксарске из окна выпал 11-летний ребёнок.

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