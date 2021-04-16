Москва, 16 апреля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Звания Героя России министр обороны Сергей Шойгу был удостоен за участие в миротворческих операциях. Об этом глава оборонного ведомства рассказ в интервью газете «Комсомольская правда».

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По его словам, таких операций было несколько. Первой была операция в Южной Осетии в 1992 году.

«Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Много там сопутствующих было вещей», — пояснил генерал армии.

Сразу после Южной Осетии была Абхазия, параллельно — Приднестровье.

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«Тогда за очень короткий период в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье был создан алгоритм миротворчества и остановки войны. Тогда остановили эти войны», — добавил глава Минобороны РФ.

Напомним, указ о присвоении звания Героя Российской Федерации генерал-полковнику Сергею Шойгу был подписан первым президентом России Борисом Ельциным 20 сентября 1999 года. В тексте указа нет определения конкретного подвига Шойгу. Отмечено, что награды он удостоен «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях».