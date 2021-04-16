Роли, США, , 10:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» с крупным счетом обыграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

У «Каролины» забитыми шайбами отличились Уоррен Фогель (19-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (21-я, при игре 4×4), Винсент Трошек (26-я) и финский форвард Себастьян Ахо (58-я).

Автором единственного гола «Нэшвилла» стал финский нападающий команды Эрик Хаула (50-я, в большинстве).

Также Свечников отдал во встрече одну результативную передачу. Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Каролина» 18 апреля снова сыграет «Нэшвиллом».