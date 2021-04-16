Брюссель, , 10:21 — REGNUM Евросоюз не собирается вводить санкции против суверенного долга России, как это сделали США. Об этом сообщил дипломатический источник в постпредстве одного из государств ЕС в Брюсселе.

По его словам, в настоящий момент вопрос о санкциях против российского госдолга не включен в повестку институтов ЕС. Ни одна из стран не предлагала такой жёсткой меры, для неё нужна очень серьёзная причина.

«США обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы, но против ЕС Россия не предпринимала ничего подобного», — сообщил источник ТАСС.

Дипломат добавил, что Евросоюз не будет прямо следовать за санкционным курсом США, для этого должно произойти что-то из ряда вон выходящее.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе объявленных Соединёнными Штатами новых санкционных мер против России — запрет для финансовых учреждений покупать российские гособлигации при их первичном размещении после 14 июня 2021 года.

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